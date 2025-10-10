В Киеве заявили, что готовы перейти к временному перемирию с Россией на время Олимпиады 2026 года. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер» со ссылкой на МИД Украины.
«Мы поддерживаем такой призыв», — говорится в сообщении от украинского дипломатического ведомства. Нужно отметить, что спортивные состязания пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
До этого киевский режим, соглашаясь на прекращение огня, часто нарушал его условия. Так, президент России Владимир Путин не раз предпринимал попытки установить прекращение огня, например, на Пасху в 2025 году, но ВСУ продолжали нарушать договоренности и использовали временное перемирие в своих целях: в частности, для нанесения ударов по позициям ВС РФ или передислокации. В Минобороны России также сообщили, что ВСУ нарушили более пяти тысяч раз перемирие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое объявил Путин.
Кроме того, российский лидер неоднократно говорил о желании достичь долгосрочного мира на Украине без временных ограничений.