До этого киевский режим, соглашаясь на прекращение огня, часто нарушал его условия. Так, президент России Владимир Путин не раз предпринимал попытки установить прекращение огня, например, на Пасху в 2025 году, но ВСУ продолжали нарушать договоренности и использовали временное перемирие в своих целях: в частности, для нанесения ударов по позициям ВС РФ или передислокации. В Минобороны России также сообщили, что ВСУ нарушили более пяти тысяч раз перемирие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое объявил Путин.