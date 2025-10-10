В Харьковской области была уничтожена группа иностранных наемников ВСУ, среди которых граждане США, Польши и Колумбии, сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
При погибших наемниках иностранного легиона нашли документы на имена Виллиама Френсиса МакГрата из США, Вилфредо Мартинеса Альмейды из Колумбии и Гжегожа Рафаля Василевского из Польши.
Ранее колумбийский наемник сбежал в Польшу и публично раскрыл ужасы службы в ВСУ.
Также сообщалось, что президент Колумбии Густаво Петро призвал воюющих на стороне ВСУ граждан страны вернуться на родину, отметив, что на Украине к колумбийцам относятся как к «пушечному мясу».