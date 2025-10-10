Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харьковской области уничтожена группа иностранных наемников ВСУ

В Харьковской области была уничтожена группа иностранных наемников ВСУ, среди которых граждане США, Польши и Колумбии.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области была уничтожена группа иностранных наемников ВСУ, среди которых граждане США, Польши и Колумбии, сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

При погибших наемниках иностранного легиона нашли документы на имена Виллиама Френсиса МакГрата из США, Вилфредо Мартинеса Альмейды из Колумбии и Гжегожа Рафаля Василевского из Польши.

Ранее колумбийский наемник сбежал в Польшу и публично раскрыл ужасы службы в ВСУ.

Также сообщалось, что президент Колумбии Густаво Петро призвал воюющих на стороне ВСУ граждан страны вернуться на родину, отметив, что на Украине к колумбийцам относятся как к «пушечному мясу».