Губернатор Ростовской области обсудил ряд вопросов с главой ЛНР в Луганске

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился в Луганске с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
В 2023 году Ростовская область и ЛНР заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Кроме того, регионы тесто взаимодействуют в рамках содружества «Донбасс».
На встрече руководители обсудили продолжение сотрудничества регионов в экономике и промышленности, АПК, здравоохранении и других сферах.
— Ростовская область одной из первых оказалась рядом с вами в особо непростые времена, и я земляков за это очень благодарю. Многого я даже не знал, но, когда узнал, это меня поразило. Это история не про какую-то задачу, не про кем-то навязанную функцию, а про то, что идет изнутри. Когда соседу тяжело, жители Дона встают, идут и помогают. Так было и так будет всегда, — сказал Юрий Слюсарь.
