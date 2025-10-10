Ричмонд
Губернатор Ростовской области обсудил ряд вопросов с главой ЛНР в Луганске

В Луганске состоялась встреча донского губернатора Юрия Слюсаря с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился в Луганске с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В 2023 году Ростовская область и ЛНР заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Кроме того, регионы тесто взаимодействуют в рамках содружества «Донбасс».

На встрече руководители обсудили продолжение сотрудничества регионов в экономике и промышленности, АПК, здравоохранении и других сферах.

— Ростовская область одной из первых оказалась рядом с вами в особо непростые времена, и я земляков за это очень благодарю. Многого я даже не знал, но, когда узнал, это меня поразило. Это история не про какую-то задачу, не про кем-то навязанную функцию, а про то, что идет изнутри. Когда соседу тяжело, жители Дона встают, идут и помогают. Так было и так будет всегда, — сказал Юрий Слюсарь.

