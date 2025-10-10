Вырвал иглу из вены и брызнул кровью в глаза: мужчина заразил медсестер ВИЧ

В Северной Каролине, США, Кэмерон Гилкрист был задержан за нападение на двух медицинских работников. Об этом пишет New York Post.
В статье издания отмечается, что в марте 2025 года 25-летний Гилкрист обратился в больницу из-за диабета, ему поставили капельницы. Рядом с пациентом находилось два медика. Неожиданно мужчина начал вести себя неадекватно. Он вырвал иглу из вены и брызнул кровь в глаза медицинским работникам. В результате действия мужчины двое медсестер заразились ВИЧ.
Гилкрист не рассказал, что у него ВИЧ-положительный статус, хотя знал об этом. Суд посчитал, что действия пациента в больнице были умышленными, теперь ему грозит тюремное заключение до семи лет. Но мужчина может избежать этого наказания, поскольку стало известно, что он не только стоял на ВИЧ-учете, но и наблюдался в психиатрической клинике.
