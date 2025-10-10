Вырвал иглу из вены и брызнул кровью в глаза: мужчина заразил медсестер ВИЧ

Гилкрист не рассказал, что у него ВИЧ-положительный статус, хотя знал об этом. Суд посчитал, что действия пациента в больнице были умышленными, теперь ему грозит тюремное заключение до семи лет. Но мужчина может избежать этого наказания, поскольку стало известно, что он не только стоял на ВИЧ-учете, но и наблюдался в психиатрической клинике.