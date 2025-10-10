Пенсионные гарантии многодетным матерям. Минтруда напомнило о некоторых тонкостях

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какие пенсионные гарантии предоставляет государство многодетным матерям и какие условия должны быть соблюдены.
Многодетным матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 8 лет, предоставлено право на трудовую пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет. При этом установлены пониженные требования к стажу работы. Требуется 5 лет работы с уплатой обязательных страховых взносов (страховой стаж), 15 лет общего стажа (с учетом страхового). «Независимо от возраста пенсия по возрасту назначается многодетным матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 16-летнего возраста при стаже работы на предприятиях сельского хозяйства непосредственного в производстве сельхозпродукции не менее 10 лет (без зачета в стаж времени ухода за детьми)», — отметили в Минтруда.
Также многодетным матерям, родившим четверых детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста, трудовая пенсия по возрасту назначается по достижении общеустановленного пенсионного возраста при пониженном страховом стаже — 5 лет, и при наличии 20 лет общего стажа (с учетом страхового).
В общий стаж наряду с периодами работы засчитываются также периоды ухода за детьми в возрасте до 3 лет общей продолжительностью не более 12 лет.
В Минтруда напомнили, что основными условиями для пенсии по возрасту является общий стаж работы у мужчин — не менее 25 лет, у женщин — не менее 20 лет. Пенсионный возраст у мужчин наступает в 63 года, у женщин — в 58 лет. Страховой стаж должен составлять 20 лет и включать периоды, когда за работника наниматель платил взносы в ФСЗН. -0-