Пенсионные гарантии многодетным матерям. Минтруда напомнило о некоторых тонкостях

Многодетным матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 8 лет, предоставлено право на трудовую пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет. При этом установлены пониженные требования к стажу работы. Требуется 5 лет работы с уплатой обязательных страховых взносов (страховой стаж), 15 лет общего стажа (с учетом страхового). «Независимо от возраста пенсия по возрасту назначается многодетным матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 16-летнего возраста при стаже работы на предприятиях сельского хозяйства непосредственного в производстве сельхозпродукции не менее 10 лет (без зачета в стаж времени ухода за детьми)», — отметили в Минтруда.