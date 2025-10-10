Россиянам рассказали, чем опасны длительные выходные

Новогодние каникулы в 2026 году станут самыми продолжительными за последние годы — россияне будут отдыхать 12 дней, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Согласно производственному календарю, выходные 3 и 4 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесли на 31 декабря и 9 января.