Россиянам рассказали, чем опасны длительные выходные

Кардиолог Кондрахин: Во время новогодних праздников резко возрастает число травм.

Источник: Комсомольская правда

Длительные праздники несут не только радость, но и риски для здоровья. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал aif.ru, что в новогодний период резко возрастает число травм. Основные опасности связаны с пиротехникой, перееданием, нарушением режима дня и активным отдыхом, например, катанием на тюбингах.

По словам специалиста, ситуация с пиротехникой улучшилась благодаря строгим правилам запуска фейерверков, но люди в праздники часто теряют осторожность. Это приводит к бытовым травмам, таким как порезы при приготовлении блюд или ушибы от пробок шампанского, попавших в глаз.

Также Кондрахин отметил, что из-за переедания и избытка соли в пище в праздничные дни учащаются гипертонические кризы. Особую опасность представляют катания на тюбингах, которые нередко заканчиваются травмами позвоночника, особенно у детей.

Новогодние каникулы в 2026 году станут самыми продолжительными за последние годы — россияне будут отдыхать 12 дней, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Согласно производственному календарю, выходные 3 и 4 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесли на 31 декабря и 9 января.

