Адлер содрогнулся от удара молнии невиданной силы

Хотя столь мощные разряды и относятся к редким явлениям, полностью исключать их вероятность нельзя. Наиболее благоприятными условиями для их возникновения являются горный рельеф и повышенная влажность воздуха. По этой причине во время грозы рекомендуется оставаться в помещении, избегать укрытий под отдельно стоящими деревьями и держаться подальше от водоёмов.