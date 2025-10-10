Росстат рассказал, на какие продукты в сентябре снизились цены

Среди мясных продуктов индейка подешевела на 0,4 процента, баранина — на 0,3 процента. В то же время говяжья и свиная печень подорожали на 1,7 процента, курица — на 1,6 процента, говядина — на 1,1 процента, свинина — на 1 процент, фарш и консервы — на 0,9 процента, мясокопчености — на 0,8 процента, сосиски, сардельки и вареные колбасы — на 0,7 процента, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 0,5 процента.