Росстат рассказал, на какие продукты в сентябре снизились цены

За минувший сентябрь в России наблюдалось значительное снижение цен на морковь — на 16,6 процента, картофель — на 15,2 процента, и репчатый лук — на 14,8 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата за девятый месяц 2025 года.
В среднем стоимость плодоовощной продукции за этот месяц уменьшилась на 3,5 процента.
Также снизились цены на белокочанную капусту (на 12,8 процента), столовую свеклу (12,3 процента), яблоки (12 процентов) и виноград (9,9 процента). В то же время подорожали помидоры (на 22,7 процента), сладкий перец (7,5 процента), апельсины (4,9 процента) и бананы (3,5 процента).
Вместе с тем, в течение указанного периода стоимость оливкового масла уменьшилась на 2,8 процента, сгущенного молока и какао — на 0,7 процента, а риса, поваренной соли, черного чая и йогуртов — в среднем на 0,5 процента.
Цена на икру лососевых рыб также снизилась на 1,2 процента. Однако в сентябре увеличилась стоимость мороженых кальмаров (на 1,2 процента), соленой, маринованной и копченой рыбы (на 0,7 процента), мороженой разделанной рыбы (кроме лососевых) (на 0,6 процента) и рыбных консервов в масле (на 0,5 процента).
Среди мясных продуктов индейка подешевела на 0,4 процента, баранина — на 0,3 процента. В то же время говяжья и свиная печень подорожали на 1,7 процента, курица — на 1,6 процента, говядина — на 1,1 процента, свинина — на 1 процент, фарш и консервы — на 0,9 процента, мясокопчености — на 0,8 процента, сосиски, сардельки и вареные колбасы — на 0,7 процента, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 0,5 процента.
В категории прочих продовольственных товаров цены выросли на куриные яйца (на 4,4 процента), жвачки (на 2 процента), сухие супы в пакетах (на 1,3 процента), гречку и кофе (на 1,1 процента), а также пшеничный хлеб (на 0,9 процента), мед (на 0,8 процента), сыры, брынзу, ржаной хлеб, сдобные изделия, торты, сухие приправы и специи (на 0,7 процента), ультрапастеризованное молоко, сахар и крепленое вино (на 0,6 процента), говорится в материалах.
В России объемы производства основных сортов растительных масел за сельскохозяйственный сезон, который продлился с сентября 2024-го по август 2025 года, составили 9,47 миллиона тонн. На 7 процентов меньше, чем в прошлом году. «Вечерняя Москва» разбиралась, как это повлияет на цены.