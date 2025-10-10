Ричмонд
В шоу «Утренняя зарядка» обсудили телевидение нового поколения

А так же направления, которые сейчас выбирают рекламодатели.

Источник: Комсомольская правда

Гостьей нового выпуска утреннего шоу «Утренняя зарядка» от Mash стала генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская. Вместе с гостьей ведущие Никита Матнишян и Влад Антонов обсудили будущее платформ видеоконтента, роль соцсетей в формировании культурных кодов и тенденции роста микроинфлюенсеров.

Российская социальная сеть отмечает свое 19-летие и за этот период из образовалась целая технологическая экосистема. Теперь на платформе пользователи могут учиться, общаться, знакомиться, смотреть любимые видео и трансляции на ТВ.

Отдельно наметился тренд на экспертный контент. Бизнес начинает переориентировать бюджеты с крупных селебрити на микроблогеров и узких специалистов в своей отрасли.

— Когда человек выбирает свою тему, становится в ней экспертом и создает качественный контент, он получает и аудиторию, и репутацию, и успех, — отметила Максимовская.

Свежий выпуск утреннего шоу доступен в сообществе Mash во «ВКонтакте».