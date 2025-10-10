Замминистра транспорта Пашков стал первым замглавы министерства

Пашков назначен первым замглавы Минтранса.
Кадровые перестановки произошли в Минтрансе Российской Федерации: Константин Пашков назначен первым заместителем министра транспорта РФ. До этого пост первого замглавы министерства занимал Валентин Иванов, который теперь продолжит работу в ведомстве на должности заместителя министра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Первым заместителем Министра транспорта назначен Пашков Константин Анатольевич, ранее занимавший должность заместителя Министра. Он имеет колоссальный управленческий опыт, который способен повысить эффективность работы», — передает РИА Новости. Отмечается, что с переходом на новую должность Пашков будет курировать не только направления, связанные с кадровым обеспечением, образованием, наукой и связями с общественностью, но и финансовый блок.
Ранее Пашков работал начальником пресс-службы Московской железной дороги, советником министра путей сообщения, возглавлял департамент по связям с общественностью в ОАО «РЖД». В министерстве транспорта он был советником министра, заместителем директора административного департамента, а затем руководителем этого департамента. На должность заместителя министра транспорта России Пашков был назначен в июне 2024 года.