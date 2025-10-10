Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замминистра транспорта Пашков стал первым замглавы министерства

Кадровые перестановки произошли в Минтрансе Российской Федерации: Константин Пашков назначен первым заместителем министра транспорта РФ. До этого пост первого замглавы министерства занимал Валентин Иванов, который теперь продолжит работу в ведомстве на должности заместителя министра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пашков назначен первым замглавы Минтранса.

Кадровые перестановки произошли в Минтрансе Российской Федерации: Константин Пашков назначен первым заместителем министра транспорта РФ. До этого пост первого замглавы министерства занимал Валентин Иванов, который теперь продолжит работу в ведомстве на должности заместителя министра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Первым заместителем Министра транспорта назначен Пашков Константин Анатольевич, ранее занимавший должность заместителя Министра. Он имеет колоссальный управленческий опыт, который способен повысить эффективность работы», — передает РИА Новости. Отмечается, что с переходом на новую должность Пашков будет курировать не только направления, связанные с кадровым обеспечением, образованием, наукой и связями с общественностью, но и финансовый блок.

Ранее Пашков работал начальником пресс-службы Московской железной дороги, советником министра путей сообщения, возглавлял департамент по связям с общественностью в ОАО «РЖД». В министерстве транспорта он был советником министра, заместителем директора административного департамента, а затем руководителем этого департамента. На должность заместителя министра транспорта России Пашков был назначен в июне 2024 года.