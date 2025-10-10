Замминистра транспорта Пашков стал первым замглавы министерства

«Первым заместителем Министра транспорта назначен Пашков Константин Анатольевич, ранее занимавший должность заместителя Министра. Он имеет колоссальный управленческий опыт, который способен повысить эффективность работы», — передает РИА Новости. Отмечается, что с переходом на новую должность Пашков будет курировать не только направления, связанные с кадровым обеспечением, образованием, наукой и связями с общественностью, но и финансовый блок.