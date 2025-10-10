«Роскосмос»: огневые испытания ракеты «Союз-5» прошли успешно

В ходе теста кислородно-керосиновый двигатель РД-171МВ с тягой 800 тонн проработал в течение 160 секунд. Специалисты проверили работу всех основных систем и зафиксировали корректное взаимодействие электронных и механических узлов первой ступени. В госкорпорации добавили, что испытанная ступень станет основой для перспективной ракеты сверхтяжелого класса, что открывает новые возможности для реализации крупных космических программ.