Россиянам рассказали, как мошенники используют ИИ для схем обмана

Искусственный интеллект стал инструментом не только для ИТ-специалистов, но и для киберпреступников, сообщил киберэксперт Алексей Козлов в беседе с RT. По его словам, злоумышленники активно используют ИИ для атак на корпоративные системы и личные данные граждан.
Козлов отметил, что одним из главных способов применения ИИ преступниками является фишинг. Благодаря нейросетям злоумышленники создают фишинговые письма быстрее и дешевле. Если раньше для этого требовались опытные специалисты, то теперь достаточно нескольких команд для ИИ. В 2025 году около 80% фишинговых писем создаются с помощью искусственного интеллекта.
Еще один способ — использование дипфейков и клонирования голоса. По словам эксперта, каждый десятый взрослый человек в мире уже сталкивался с мошенничеством, где применялись технологии ИИ для подделки голоса. Для компаний дипфейки часто становятся первым шагом в атаках, цель которых — кража секретных данных, денег или доступ к внутренним системам.
Козлов также рассказал, что нейросети помогают разрабатывать вредоносное программное обеспечение. ИИ может создавать код для фальшивых сайтов, которые выглядят как официальные страницы компаний. Кроме того, нейросети анализируют существующие вирусы и генерируют новые, которые сложнее обнаружить антивирусам.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать ИИ для создания цифровых копий умерших людей. Изначально такие технологии разрабатывались для помощи людям, пережившим утрату близких. Однако, как сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества, преступники применяют эти инструменты для манипуляций. Боты, имитирующие умерших родственников, могут убеждать людей отправлять деньги или покупать определенные товары, а также использоваться для скрытой рекламы.