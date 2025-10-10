Россиянам рассказали, как мошенники используют ИИ для схем обмана

Еще один способ — использование дипфейков и клонирования голоса. По словам эксперта, каждый десятый взрослый человек в мире уже сталкивался с мошенничеством, где применялись технологии ИИ для подделки голоса. Для компаний дипфейки часто становятся первым шагом в атаках, цель которых — кража секретных данных, денег или доступ к внутренним системам.