«Боятся контрмер»: в Китае рассказали об опасениях в Вашингтоне из-за передачи Киеву ракет Tomahawk

Нужно отметить, что президент России Владимир Путин уже говорил о том, что ответные меры в случае передачи Киеву дальнобойного оружия обязательно наступят. В частности, речь идет об ухудшении дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, лидер РФ намекнул и на другие меры, как минимум Россия усилит системы ПВО.