Оказывается помощь. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Светлогорском районе

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аварии в Светлогорском районе пострадали 19 человек. В Министерстве здравоохранения рассказали БЕЛТА, какая помощь оказывается раненым.
Маршрутка и внедорожник столкнулись в Светлогорском районе, шесть человек погибли.
В Светлогорском районе в ДТП при столкновении маршрутки и внедорожника пострадали 19 человек. Шестеро погибли на месте происшествия. «Восемь человек госпитализированы, в том числе один подросток. Трое граждан уехали на попутном автотранспорте до прибытия скорой помощи. Двое пострадавших после осмотра врачей отказались от госпитализации. Их отправили на амбулаторное наблюдение», — проинформировали в Минздраве.
Республиканский центр организации медреагирования Минздрава сообщил, что на место ДТП были направлены бригады интенсивной терапии, фельдшерские и реанимационные бригады. Ситуация находится на контроле Минздрава.
По предварительной информации, пострадавшие в аварии доставлены в Светлогорскую ЦРБ. До прибытия скорых в больнице развернули дополнительные хирургические и травматологические операционные, подготовили все необходимые дополнительные средства.
У восьми госпитализированных пациентов диагностированы открытые переломы, вывихи, травмы, в том числе черепно-мозговые. Медики проводят необходимые диагностические исследования и лечебные процедуры.
Для оказания оперативной медико-консультативной и практической помощи коллегам из Гомеля направлены хирург, травматолог, нейрохирург, торакальный хирург, реаниматолог-анестезиолог. -0-