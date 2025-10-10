Оказывается помощь. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Светлогорском районе

В Светлогорском районе в ДТП при столкновении маршрутки и внедорожника пострадали 19 человек. Шестеро погибли на месте происшествия. «Восемь человек госпитализированы, в том числе один подросток. Трое граждан уехали на попутном автотранспорте до прибытия скорой помощи. Двое пострадавших после осмотра врачей отказались от госпитализации. Их отправили на амбулаторное наблюдение», — проинформировали в Минздраве.