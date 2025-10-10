Марафон добрых дел. В ФПБ рассказали о поддержке ветеранов и тяжелобольных детей

Старт «Марафону добрых дел» дали в начале сентября, и к этой инициативе присоединились профорганизации всех уровней. В мероприятии не было строгих рамок, и каждая организация могла включиться в реализацию по-своему. В течение месяца профкомы предприятий, региональные и республиканские комитеты отраслевых профсоюзов оказывали необходимую помощь пожилым людям, семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, тяжелобольным детям, интернатным учреждениям для детей и взрослых, а также приютам для животных.