Марафон добрых дел. В ФПБ рассказали о поддержке ветеранов и тяжелобольных детей

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала сентября профсоюзы Беларуси провели сотни благотворительных акций в рамках «Марафона добрых дел», приуроченного к 35-летию Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе общественной организации.
Старт «Марафону добрых дел» дали в начале сентября, и к этой инициативе присоединились профорганизации всех уровней. В мероприятии не было строгих рамок, и каждая организация могла включиться в реализацию по-своему. В течение месяца профкомы предприятий, региональные и республиканские комитеты отраслевых профсоюзов оказывали необходимую помощь пожилым людям, семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, тяжелобольным детям, интернатным учреждениям для детей и взрослых, а также приютам для животных.
При этом оказывалась не только материальная помощь, но и закупалось необходимое оборудование. «Профкомы организовали турпоездки для ветеранов труда, концерты для постояльцев интернатов, развлекательные мероприятия для воспитанников детских домов и социально-педагогических центров, мастер-классы для молодых инвалидов», — отметили в пресс-службе ФПБ.
Также во время марафона прошли десятки мероприятий по благоустройству — высадка аллей, реконструкция памятников, ремонт детских площадок, уборка лесопарковых и прибрежных зон. Благотворительные профсоюзные акции будут продолжаться. -0-