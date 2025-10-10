Развитие регионов. Что изучат более 150 руководителей районов в Академии управления при Президенте

В Академии при Президенте Беларуси стартовал социальный проект повышения квалификации по теме «Актуальные вопросы экономического, политического и социального развития регионов» для руководителей районных, городских исполкомов местных администраций районов в городах. Участниками его стали более 150 человек. Первое занятие провел начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси Александр Липницкий. Он рассказал о реализации основ идеологии белорусского государства.