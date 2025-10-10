Ричмонд
Развитие регионов. Что изучат более 150 руководителей районов в Академии управления при Президенте

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 руководителей местных органов управления начали обучение в Академии управления при Президенте Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии.

В Академии при Президенте Беларуси стартовал социальный проект повышения квалификации по теме «Актуальные вопросы экономического, политического и социального развития регионов» для руководителей районных, городских исполкомов местных администраций районов в городах. Участниками его стали более 150 человек. Первое занятие провел начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси Александр Липницкий. Он рассказал о реализации основ идеологии белорусского государства.

«Это принципиально новый подход к повышению квалификации председателей горисполкомов, райисполкомов, глав местных администраций районов в городах. Данный образовательный проект мы планировали в Академии с учетом запросов руководителей местной исполнительной власти, с точки зрения поиска новых форм коммуникации и получения необходимых знаний», — подчеркнул ректор Академии, кандидат социологических наук Игорь Бузовский.

В качестве лекторов будут выступать члены правительства, представители Национального собрания Беларуси, руководящие работники Администрации Президента, руководители госорганов и организаций. -0-