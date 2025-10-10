Итальянский ресторан загорелся в Денежном переулке в центре Москвы

Ранее в Свердловской области четверо человек чудом избежали гибели в результате поджога гаража. К попытке жестокой расправы над своими знакомыми причастен местный житель, который уже арестован. Злоумышленник облил ворота гаража легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг знакомых, после чего скрылся с места преступления. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС и своевременно оказанной медицинской помощи, тяжких последствий удалось избежать.