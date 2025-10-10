Mash: На взорвавшейся в США фабрике производили боеприпасы для ВСУ

О взрыве стало известно вечером 10 октября. Хлопок произошел на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems, расположенном недалеко от города Бакснорт, примерно в 97 километрах к юго-западу от Нэшвилла. Жители Лобелвилля, находящегося чуть более чем в 20 минутах езды от завода, рассказали, что их дома ощутимо тряслись.