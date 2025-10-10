Ричмонд
Mash: На взорвавшейся в США фабрике производили боеприпасы для ВСУ

Завод, который взорвался в штате Теннеси, США, производил боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, предприятие поставляло Киеву кумулятивные подрывные заряды M2A4 и взрывчатку для артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Также на мощностях завода производились кумулятивы M3A1 и заряды для минометов калибра 60 и 81 миллиметра.

Причем в последние три года производство увеличилось в 10 раз. По данным Mash, это произошло имменно из-за поставок ВСУ.

Сейчас оперативные службы штата работают с учетом вероятности повторной детонации.

Официальной информации о том, что продукция предприятия поставлялась Украине, не поступало.

О взрыве стало известно вечером 10 октября. Хлопок произошел на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems, расположенном недалеко от города Бакснорт, примерно в 97 километрах к юго-западу от Нэшвилла. Жители Лобелвилля, находящегося чуть более чем в 20 минутах езды от завода, рассказали, что их дома ощутимо тряслись.

Информация о том, куда шла продукция завода разнится. Известно компания Accurate Energetic Systems занимается производством взрывчатых веществ и энергетического оборудования для военной, аэрокосмической, горнодобывающей отраслей и сноса зданий.