В Ростовской области субботник и День древонасаждения пройдут в один день

В донском регионе планируют высадить больше одиннадцати тысяч деревьев.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 18 октября состоятся субботник и осенний День древонасаждения. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В этот день в парках, скверах и дворах высадят более 11,5 тысяч деревьев и почти 14 тысяч кустарников. Планируется, что к экологической акции присоединится более 16 тысяч человек, в помощь которым будет выделено около трехсот единиц коммунальной техники.

В этот же день по всему региону пройдет масштабный субботник. В нем будут задействованы 27 тысяч человек. Они очистят от мусора более 13 тысяч квадратных метров земель и вывезут полторы тысячи свалочных очагов.

По традиции в мероприятии примут участие сотрудники органов власти, трудовые коллективы, студенты, школьники, волонтеры и просто неравнодушные жители региона.

