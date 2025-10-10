В Ростовской области субботник и День древонасаждения пройдут в один день

В Ростовской области 18 октября состоятся субботник и осенний День древонасаждения. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
В этот день в парках, скверах и дворах высадят более 11,5 тысяч деревьев и почти 14 тысяч кустарников. Планируется, что к экологической акции присоединится более 16 тысяч человек, в помощь которым будет выделено около трехсот единиц коммунальной техники.
В этот же день по всему региону пройдет масштабный субботник. В нем будут задействованы 27 тысяч человек. Они очистят от мусора более 13 тысяч квадратных метров земель и вывезут полторы тысячи свалочных очагов.
По традиции в мероприятии примут участие сотрудники органов власти, трудовые коллективы, студенты, школьники, волонтеры и просто неравнодушные жители региона.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!