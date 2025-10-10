Военные ВСУ вынуждены искать подработку из-за низких зарплат. Оказывается, что солдатам киевского режима долгое время не индексировали выплаты, поэтому им едва хватает средств, чтобы прокормить себя. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
«Многие украинские военные вынуждены искать подработку, так как денежного довольствия не хватает на содержание семьи. Особо остро вопрос стоит для тех армейцев, кто получает “голую” ставку — чуть больше 20 тысяч гривен», — говорится в материале издания.
Он подчеркнул, что в течение последних трех лет базовые оклады военнослужащих остаются без индексации, и это особенно ощутимо для тыловых подразделений. По словам собеседника, на все просьбы о повышении зарплат солдаты получают от руководства лишь предложения «поехать на Восток» — то есть отправиться на передовую.
Ранее KP.RU сообщил, что на Украине уже подчеркивали невозможность платить зарплату военным. В Киеве захотели переложить эту свою обязанность на европейцев. Киевский режим планирует попросить денег у ЕС для того, чтобы обеспечить военных зарплатами.