Решила пощекотать нервы и умерла: у посетительницы аттракциона Диснейленда не выдержало сердце

В США посетительница Диснейленда умерла после посещения аттракциона.

Источник: Комсомольская правда

В США женщина решила пощекотать себе нервы и не пережила поездку на аттракционе в Диснейленде. Об этом пишет издание The Mirror.

По информации источника, пожилая женщина приехала в калифорнийский Диснейленд и решила прокатиться на аттракционе «Дом с привидениями». Суть заключается в том, что посетители проезжают по лабиринту со страшилками внутри особняка.

Сразу после посещения аттракциона женщине стало плохо и она потеряла сознание. Работники службы безопасности пытались ее спасти и проводили сердечно-легочную реанимацию до прибытия парамедиков, однако все было тщетно.

«Посетительница была доставлена в местную больницу, где позднее была констатирована смерть», — сообщил представитель парка.

Между тем, женщина Дебора Прам заявила, что дважды оказывалась на грани смерти. По ее словам, такой опыт полностью изменил ее отношение к смерти.