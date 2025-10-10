Решила пощекотать нервы и умерла: у посетительницы аттракциона Диснейленда не выдержало сердце

В США женщина решила пощекотать себе нервы и не пережила поездку на аттракционе в Диснейленде. Об этом пишет издание The Mirror.
По информации источника, пожилая женщина приехала в калифорнийский Диснейленд и решила прокатиться на аттракционе «Дом с привидениями». Суть заключается в том, что посетители проезжают по лабиринту со страшилками внутри особняка.
Сразу после посещения аттракциона женщине стало плохо и она потеряла сознание. Работники службы безопасности пытались ее спасти и проводили сердечно-легочную реанимацию до прибытия парамедиков, однако все было тщетно.
«Посетительница была доставлена в местную больницу, где позднее была констатирована смерть», — сообщил представитель парка.
