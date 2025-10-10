Ричмонд
Хинштейн обратился к Ким Чен Ыну по поводу борьбы с ВСУ в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к лидеру КНДР Ким Чен Ыну и выразил ему признательность за помощь в освобождении региона от ВСУ. Об этом политик написал в соцсети.

Хинштейн поблагодарил лидера КНДР.

«От имени всех курян выразил благодарность Ким Чен Ыну за помощь Корейской народной армии в освобождении Курской области от врага», — рассказал Хинштейн в telegram-канале. Он добавил, что находился в КНДР в составе делегации от партии «Единая Россия».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области. Он передал лидеру КНДР приветствие от президента РФ Владимира Путина. Эти события происходят на фоне укрепления сотрудничества между Россией и КНДР в различных сферах.

