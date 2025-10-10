Над Адлером зафиксирована сверхмощная молния силой 376 кА

Над горами в районе Адлера зафиксирован сверхмощный разряд молнии силой 376 килоампер. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.
«Около Адлера над горами в 01.35 мск зафиксирован разряд молнии силой тока 376 килоампер», — говорится в сообщении.
По его словам, разряд был настолько мощным, что его вспышку и гром можно было легко принять за работу системы противовоздушной обороны. Тишковец уточнил, что в ту ночь произошла целая серия молний с силой тока от 100 до 200 килоампер, тогда как обычные разряды редко превышают 20−30 килоампер. Адлерская молния оказалась как минимум в десять раз сильнее.
Местные жители также делились впечатлениями в паблике «Любимый Сочи». Одни сообщали, что услышали гром даже в Дагомысе, другие заявили, что от ударов задрожали стены домов.
