Над Адлером зафиксирована сверхмощная молния силой 376 кА

По его словам, разряд был настолько мощным, что его вспышку и гром можно было легко принять за работу системы противовоздушной обороны. Тишковец уточнил, что в ту ночь произошла целая серия молний с силой тока от 100 до 200 килоампер, тогда как обычные разряды редко превышают 20−30 килоампер. Адлерская молния оказалась как минимум в десять раз сильнее.