План «Ковёр» ввели в аэропортах Саратова и Волгограда

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее пассажирский лайнер авиакомпании Malta Air, принадлежащей Ryanair, оказался на грани катастрофы над территорией Великобритании из-за критического истощения топливных запасов. Самолёт Boeing 737−800 попал в зону действия шторма «Эми», где скорость ветра достигала 160 километров в час. Экипаж предпринял несколько безуспешных попыток посадки в аэропорту Прествик по указанию диспетчерских служб, после чего был перенаправлен в Эдинбург. Лайнеру удалось благополучно приземлиться в аэропорту Манчестера, где при проверке выяснилось, что в баках оставалось лишь 220 килограммов авиационного топлива — количество, достаточное всего для 6 минут полёта.
