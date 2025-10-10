Инстасамка заявила, что добилась от стилиста Овечкина возврата 3 млн руб

«Что мы имеем в сухом остатке: сначала пыль в глаза, деньги вперед, креатив потом, суета в последние два дня до клипа, никаких примерок, созвонов по креативу и мудбордов от маэстро, отвратительно халатная работа на месте, свечку не держала, но все, кто работал на съемке BOSS могут это подтвердить: работал он в наркотическом опьянении, далее выдача чужой работы за свою, никакого отчета за деньги, рисованные чеки, бесконечные завтраки и как вишенка на торте — игнор когда дошел вопрос о возврате средств», — добавила Инстасамка.