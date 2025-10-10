Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лауреат Нобелевской премии мира Мачадо посвятила свою награду Дональду Трампу

Мария Корина Мачадо заявила, что рассчитывает на поддержку Дональда Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посвятила свою награду американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом она написала в социальной сети X.

По ее словам, она рассчитывает на поддержу главы Белого дома, народа Соединенных Штатов, народов Латинской Америки и демократических стран мира.

«Я посвящаю эту премию страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!» — написала она.

Напомним, президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, лауреатом которой он так хотел стать. Ее присудили руководителю венесуэльской оппозиции Марии Мачадо. Эта информация следует из решения норвежского нобелевского комитета. Глава РФ Владимир Путин оценил профессионализм Нобелевского комитета, отметив, что решение по премии мира поставило под сомнение его авторитет.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше