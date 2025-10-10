Лауреат Нобелевской премии мира Мачадо посвятила свою награду Дональду Трампу

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посвятила свою награду американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом она написала в социальной сети X.
По ее словам, она рассчитывает на поддержу главы Белого дома, народа Соединенных Штатов, народов Латинской Америки и демократических стран мира.
«Я посвящаю эту премию страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!» — написала она.
Напомним, президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, лауреатом которой он так хотел стать. Ее присудили руководителю венесуэльской оппозиции Марии Мачадо. Эта информация следует из решения норвежского нобелевского комитета. Глава РФ Владимир Путин оценил профессионализм Нобелевского комитета, отметив, что решение по премии мира поставило под сомнение его авторитет.