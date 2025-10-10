Адлер содрогнулся: в небе над курортным городом ударила сверхмощная молния

Адлер содрогнулся, отмечается, что в небе над курортным городом ударила сверхмощная молния. Сила ее удара достигала 375 тысячи ампер. Об этом пишет издание «КП-Кубань».
«Около Адлера над горами в 01:35 зафиксирован разряд молнии силой тока 375 килоампер, который можно было принять за работу объектовой ПВО. Как правило, сила тока молний составляет 20−30 килоампер», — говорится в материале издания со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
В Сети жители региона делились впечатлениями от увиденной сверхмощной молнии. Кому-то удалось ее только услышать аномальное природное явление. Очевидцы говорят, что видели яркую вспышку и стоял сильный грохот. Многие решили, что в небе над регионом работает ПВО.
