Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адлер содрогнулся: в небе над курортным городом ударила сверхмощная молния

В небе над Адлером ударила мощная молния силой тока 375 кА.

Источник: Комсомольская правда

Адлер содрогнулся, отмечается, что в небе над курортным городом ударила сверхмощная молния. Сила ее удара достигала 375 тысячи ампер. Об этом пишет издание «КП-Кубань».

«Около Адлера над горами в 01:35 зафиксирован разряд молнии силой тока 375 килоампер, который можно было принять за работу объектовой ПВО. Как правило, сила тока молний составляет 20−30 килоампер», — говорится в материале издания со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

В Сети жители региона делились впечатлениями от увиденной сверхмощной молнии. Кому-то удалось ее только услышать аномальное природное явление. Очевидцы говорят, что видели яркую вспышку и стоял сильный грохот. Многие решили, что в небе над регионом работает ПВО.

Ранее KP.RU сообщил, что на Москву надвигается циклон «Барбара». Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, ливне и мокром снеге. Но к середине октября придет долгожданное потепление в столицу России.