Адлер содрогнулся: в небе над курортным городом ударила сверхмощная молния

«Около Адлера над горами в 01:35 зафиксирован разряд молнии силой тока 375 килоампер, который можно было принять за работу объектовой ПВО. Как правило, сила тока молний составляет 20−30 килоампер», — говорится в материале издания со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.