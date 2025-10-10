Politico: Власти Латвии намерены депортировать более 800 россиян

Власти Латвии планируют депортацию более чем 800 российских граждан якобы за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на слова директора по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке.
— Они должны покинуть страну в срок до 13 октября, — приводит ее слова RT со ссылкой на издание.
Подобную политику продвигают и другие европейские страны. Например, из Финляндии с января по сентябрь этого года депортировали 104 гражданина РФ, которые ранее получили отказ в международной защите. Просители убежища рассказали, что по итогам первых собеседований около 90 процентов из них получили отказы. При этом 18 россиян отказались покинуть страну добровольно и были выдворены в сопровождении конвоя.
В то же время руководства стран Балтики, а именно — Эстонии, Литвы и Латвии, по данным СМИ, готовятся к проведению массовой эвакуации своих граждан на случай якобы потенциального нападения с российской стороны. Куда именно могут быть переселены «сотни тысяч» граждан, о которых идет речь, в случае какой-либо эскалации, не уточняется.