Politico: Власти Латвии намерены депортировать более 800 россиян

Подобную политику продвигают и другие европейские страны. Например, из Финляндии с января по сентябрь этого года депортировали 104 гражданина РФ, которые ранее получили отказ в международной защите. Просители убежища рассказали, что по итогам первых собеседований около 90 процентов из них получили отказы. При этом 18 россиян отказались покинуть страну добровольно и были выдворены в сопровождении конвоя.