Призывники Краснодарского края будут служить вне зоны проведения спецоперации

Кондратьев отметил, что с начала СВО регион уделяет приоритетное внимание укреплению обороноспособности, тесно сотрудничает с военными подразделениями и военкоматом, оказывая помощь армии и участникам спецоперации. Предусмотрены выплаты при заключении контрактов, компенсации на газификацию домов и лечение в санаториях. В Динском районе строится современный реабилитационный центр, где бойцы смогут восстанавливаться. Поддержка защитников Отечества организована совместно с главами муниципалитетов, за семьями военнослужащих закреплены сотрудники администрации для адресной помощи. Запущен региональный кадровый проект «Герои Кубани», в котором участвовали две тысячи человек.