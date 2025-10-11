Призывники Краснодарского края будут служить вне зоны проведения спецоперации

Глава Краснодарского края провел встречу с временно исполняющим обязанности командующего войсками Южного военного округа. Вениамин Кондратьев и Владимир Кочетков обсудили подготовку к осеннему призыву и поддержку участников специальной военной операции. Во встрече участвовали военный комиссар Краснодарского края Алексей Чугункин и первый заместитель губернатора Игорь Галась.
Кондратьев отметил, что с начала СВО регион уделяет приоритетное внимание укреплению обороноспособности, тесно сотрудничает с военными подразделениями и военкоматом, оказывая помощь армии и участникам спецоперации. Предусмотрены выплаты при заключении контрактов, компенсации на газификацию домов и лечение в санаториях. В Динском районе строится современный реабилитационный центр, где бойцы смогут восстанавливаться. Поддержка защитников Отечества организована совместно с главами муниципалитетов, за семьями военнослужащих закреплены сотрудники администрации для адресной помощи. Запущен региональный кадровый проект «Герои Кубани», в котором участвовали две тысячи человек.
Кочетков поздравил Кондратьева с переизбранием на должность губернатора, отметив высокий уровень доверия жителей Кубани и признание качественной работы. Он поблагодарил за поддержку, оказываемую вооруженным силам Южного военного округа, включая гуманитарную помощь, реабилитационные программы и заботу о семьях военнослужащих.
Кондратьев подчеркнул, что Краснодарский край всегда выполнял задачи осеннего призыва на высоком уровне, благодаря слаженной работе с военкоматом и патриотизму кубанской молодежи. Важна поддержка связи с родителями солдат срочной службы. Чугункин заявил, что призывные мероприятия не связаны с СВО, призывники будут служить вне зоны проведения операции.
В осеннюю призывную кампанию 2025 года используется информационная система «Единый реестр воинского учета». Для оповещения будут применяться электронные повестки, но и от напечатанных повесток не отказались. Решение призывной комиссии действует год. Право на освобождение от призыва получили воевавшие в ДНР и ЛНР с 2014 года.