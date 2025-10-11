Ричмонд
Нижегородских водителей предупредили о коварстве туманов и дождей

Туманы и дожди станут причиной плохой видимости на дорогах Нижегородской области в выходные. Об этом водителей предупредила госкомпания «Автодор».

Источник: Время

«Чтобы преодолевать туманные участки без происшествий, обязательно включайте противотуманные и габаритные фары, выбирайте умеренную скорость, минимизируйте маневры и исключите обгоны! — рекомендовали в компании. — Следите за боковым потоком и сосредоточьте всё внимание на дороге. Если поездка в туманную, дождливую погоду длительная, остановитесь на небольшой отдых в многофункциональной зоне, на заправке или площадке отдыха. Ни в коем случае не вставайте на обочине скоростной магистрали!».

Также водителей предупредили о том, что в тумане предметы кажутся намного дальше, чем есть на самом деле, поэтому увеличение дистанции в таких условиях очень важно.

«Если вам необходимо совершить вынужденную остановку на магистрали, старайтесь это делать в специально отведенных местах и обязательно надевайте световозвращающий жилет», — добавили в ГК «Автодор».