Нижегородских водителей предупредили о коварстве туманов и дождей

«Чтобы преодолевать туманные участки без происшествий, обязательно включайте противотуманные и габаритные фары, выбирайте умеренную скорость, минимизируйте маневры и исключите обгоны! — рекомендовали в компании. — Следите за боковым потоком и сосредоточьте всё внимание на дороге. Если поездка в туманную, дождливую погоду длительная, остановитесь на небольшой отдых в многофункциональной зоне, на заправке или площадке отдыха. Ни в коем случае не вставайте на обочине скоростной магистрали!».