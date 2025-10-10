Ричмонд
Раскрыта черта характера, которая может свидетельствовать о тяжелой болезни

The Sun: угрюмость может быть симптомом рака мозга.

Источник: Комсомольская правда

У жителя Великобритании Марка Гаррея нашли связь между его угрюмостью и раком мозга. Об этом сообщает издание The Sun.

Супруга Гаррея Джин поделилась, что поначалу семья смеялась с добродушных жалоб мужчины, однако позднее он стал более критичным и вспыльчивым.

«Хотя это волновало меня, отчасти мы списывали все на возраст, никогда не представляя, что это может быть что-то более зловещее», — заявила женщина.

После данных изменений в поведении 70-летний британец начал испытывать судороги и говорить, что в его голове звучит музыка. Томография показала наличие опухоли мозга. Издание отмечает, что мужчина страдал от глиобластомы и, несмотря на усилия медиков, скончался.

Ранее шотландец Стив Тернбулл, столкнувшийся с онкологическим заболеванием, назвал два необычных признака, которые проявились за шесть месяцев до установления диагноза.