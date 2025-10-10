Правительство РФ внесло концерн Renault в санкционный список

Французский автомобильный концерн Renault («Рено») внесли в перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
8 июня стало известно, что французский автомобильный концерн Renault наладит производство и выпуск БПЛА на территории Украины. Компания будет сотрудничать с оборонными предприятиями с производственными линиями, которые находятся в нескольких десятках и сотнях километров от линии боевого соприкосновения. Однако официальная причина внесения в реестр в документе российского кабмина не указана.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров прокомментировал это, заявив, что «Рено» использует все возможности, чтобы не вернуться на российский автомобильный рынок. Он также подчеркнул, что компания полностью приостановила кооперационные поставки.
Депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что потенциальный завод по производству беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины, который планирует построить французская компания, может стать целью для ВКС России.