В Ростовской области назначен новый заместитель министра строительства

В донском регионе новым заместителем министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области назначен Михаил Кривенков. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Известно, что ранее Михаил Кривенков работал в региональном минстрое начальником Управления реализации социальных жилищных программ. Указ о его назначении замминистром подписал глава региона Юрий Слюсарь.
Напомним, весной пост министра строительства Ростовской области покинул Юрий Сильвестров, проработавший в этой должности с 2022 года.
