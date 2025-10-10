Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области назначен новый заместитель министра строительства

Новый заместителем министра региона стал Михаил Кривенков.

Источник: Комсомольская правда

В донском регионе новым заместителем министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области назначен Михаил Кривенков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Известно, что ранее Михаил Кривенков работал в региональном минстрое начальником Управления реализации социальных жилищных программ. Указ о его назначении замминистром подписал глава региона Юрий Слюсарь.

Напомним, весной пост министра строительства Ростовской области покинул Юрий Сильвестров, проработавший в этой должности с 2022 года.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше