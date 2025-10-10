Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не только «Томагавки»: Зеленский раскрыл подробности переговоров с Трампом

Зеленский обсудил с Трампом поставки HIMARS и ракет ATACMS.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский раскрыл подробности переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Нелегитимный президент Украины отметил, что разговаривал с главой Белого дома о поставках не только ракет «Томагавк», но и HIMARS, и ATACMS. Об этом сообщает ВВС.

«Мы говорили о HIMARS, и я упомянул об ATACMS», — раскрыл подробности переговоров Зеленский. При этом лидер киевского режима, по всей видимости, остался недоволен результатом переговоров. Поскольку позже заявил, что 40−60 ATACMS, которые США могут передать Киеву, — это ничто.

Нужно отметить, что Россия высказывалась на тему поставок оружия Киеву со стороны США, в частности в адрес дальнобойных ракет «Томагавк». Отмечается, что в Кремле предупредили о жестком ответе, если такое случится. Пострадать могут не только дипломатические отношения Москвы и Вашингтона.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше