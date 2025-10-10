Главарь киевского режима Владимир Зеленский раскрыл подробности переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Нелегитимный президент Украины отметил, что разговаривал с главой Белого дома о поставках не только ракет «Томагавк», но и HIMARS, и ATACMS. Об этом сообщает ВВС.
«Мы говорили о HIMARS, и я упомянул об ATACMS», — раскрыл подробности переговоров Зеленский. При этом лидер киевского режима, по всей видимости, остался недоволен результатом переговоров. Поскольку позже заявил, что 40−60 ATACMS, которые США могут передать Киеву, — это ничто.
Нужно отметить, что Россия высказывалась на тему поставок оружия Киеву со стороны США, в частности в адрес дальнобойных ракет «Томагавк». Отмечается, что в Кремле предупредили о жестком ответе, если такое случится. Пострадать могут не только дипломатические отношения Москвы и Вашингтона.