Роспатент зарегистрировал товарный знак Dyson

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала в России товарный знак компании из Великобритании Dyson Technology Limited. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные службы.
Как стало известно, заявка на регистрацию знака была подана из Британии 24 февраля 2025 года Срок действия — 10 лет с момента подачи заявления.
Товарный знак регистрируется по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, включающих в себя чистящие средства, технику для уборки и мытья полов, устройства для волос, сушильные аппараты для рук, аксессуары для волос, услуги по обслуживанию бытовых приборов.
Ранее в России был зарегистрирован товарный знак Ralph Lauren. Об этом в среду, 8 октября, сообщало ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).