Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспатент зарегистрировал товарный знак Dyson

Заявку о регистрации товарного знака Dyson в Роспатент подали в феврале 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала в России товарный знак компании из Великобритании Dyson Technology Limited. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные службы.

Как стало известно, заявка на регистрацию знака была подана из Британии 24 февраля 2025 года Срок действия — 10 лет с момента подачи заявления.

Товарный знак регистрируется по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, включающих в себя чистящие средства, технику для уборки и мытья полов, устройства для волос, сушильные аппараты для рук, аксессуары для волос, услуги по обслуживанию бытовых приборов.

Ранее в России был зарегистрирован товарный знак Ralph Lauren. Об этом в среду, 8 октября, сообщало ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).