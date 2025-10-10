Как укрепить иммунитет осенью без приема БАДов: советы врача

Чтобы повысить сопротивляемость организма к простуде и вирусам, важно укрепить иммунную систему. Сделать это возможно без приема аптечных препаратов, об этом заявила в разговоре с изданием aif.ru врач гинеколог-эндокринолог Мария Коновалова.
— Укреплять противопростудный иммунитет нужно начинать с кишечника. Полезен будет прием настоя семян фенхеля из расчета 1 чайная ложка на 200 мл горячей вод. Пить по половине стакана перед приемом пищи, курсами по 10 дней раз в месяц, — говорит доктор.
Специалист также посоветовала добавлять в горячие напитки специи — гвоздику, кардамон, корицу, имбирь. А вот жирную, соленую, копченую пищу, напротив, следует ограничить.
Любопытно, что регулярная вакцинация усиливает иммунитет организма: чем дольше сохраняется привычка к ежегодной прививке, тем шире спектр вирусов, против которых формируется устойчивость, сообщает RT.
А вот бесконтрольный приём антибиотиков, водочные компрессы при повышенной температуре и ингаляции над кипятком, напротив, способны серьезно навредить здоровью, передает Life.ru.