Как укрепить иммунитет осенью без приема БАДов: советы врача

— Укреплять противопростудный иммунитет нужно начинать с кишечника. Полезен будет прием настоя семян фенхеля из расчета 1 чайная ложка на 200 мл горячей вод. Пить по половине стакана перед приемом пищи, курсами по 10 дней раз в месяц, — говорит доктор.