В Госдуме отреагировали на предложение ограничить число питомцев в квартирах россиян

Идея запретить россиянам, которые живут в квартирах, заводить домашних животных больше, чем им позволяет жилплощадь, не может иметь под собой оснований. Так как дело не количестве квадратных метров, а в ответственном отношении хозяев собак и кошек, об этом заявил в разговоре с изданием Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов.