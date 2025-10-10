В Госдуме отреагировали на предложение ограничить число питомцев в квартирах россиян

Идея запретить россиянам, которые живут в квартирах, заводить домашних животных больше, чем им позволяет жилплощадь, не может иметь под собой оснований. Так как дело не количестве квадратных метров, а в ответственном отношении хозяев собак и кошек, об этом заявил в разговоре с изданием Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов.
— Непонятно, откуда взялась цифра «18 квадратов», никогда от квадратных метров ничего не зависит, все зависит всегда от владельца. Кроме того, исполнение этой инициативы невозможно проконтролировать, — заявил собеседник издания.
Он объяснил, что жилище неприкосновенно, и никто не может зайти домой к гражданину без его разрешения, чтобы пересчитать его кошек.
О том, что с предложением ввести ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек сообщил ранее RT.
Предполагается, что на каждые 18 кв. метров жилой площади можно будет держать не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки, передают «Известия».