Зеленский обсудил с Трампом поставки РСЗО HIMARS и ракет ATACMS

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом поставки реактивных систем залпового огня HIMARS и ракет ATACMS. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщил портал «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на BBC.
— Мы разговаривали с Трампом во время встречи в Нью-Йорке не только о Tоmahawk. Мы говорили о HIMARS, и я упомянул об ATACMS, — заявил глава Украины.
Ответ американского лидера он не привел, передает RT.
Россия собирается усиливать системы противовоздушной обороны в ответ на поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом 10 октября сообщил российский президент Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам саммита в Таджикистане. Представители СМИ задали ему вопрос о том, каким может быть ответ РФ на подобное действие Соединенных Штатов.
Владимир Зеленский, в свою очередь, надеется на ответ России в случае получения американских Tomahawk. Таким образом, по его мнению, получится вовлечь Североатлантический альянс в конфликт через пятую статью договора НАТО.