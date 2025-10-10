Зеленский обсудил с Трампом поставки РСЗО HIMARS и ракет ATACMS

Россия собирается усиливать системы противовоздушной обороны в ответ на поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом 10 октября сообщил российский президент Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам саммита в Таджикистане. Представители СМИ задали ему вопрос о том, каким может быть ответ РФ на подобное действие Соединенных Штатов.