В США на фоне шатдауна правительства проходят массовые увольнения: что об этом известно

Правительство Соединенных Штатов всё ещё пребывает в режиме временной приостановки деятельности. В Вашингтоне начались массовые увольнения. С должностей снимают специалистов, работающих в федеральных ведомствах, пишет The Washington Post.
По данным газеты, сокращения наблюдаются в американских Минфине, Минздраве и ряде министерств внутренней безопасности. Пока не известно, сколько людей покинут ведомства.
Как сказано в материале, попадающие под сокращение госслужащие лишаются рабочих мест через 30−60 дней.
