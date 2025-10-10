Ричмонд
В США на фоне шатдауна правительства проходят массовые увольнения: что об этом известно

WP: в федеральных ведомствах США начались сокращения кадров.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Соединенных Штатов всё ещё пребывает в режиме временной приостановки деятельности. В Вашингтоне начались массовые увольнения. С должностей снимают специалистов, работающих в федеральных ведомствах, пишет The Washington Post.

По данным газеты, сокращения наблюдаются в американских Минфине, Минздраве и ряде министерств внутренней безопасности. Пока не известно, сколько людей покинут ведомства.

Как сказано в материале, попадающие под сокращение госслужащие лишаются рабочих мест через 30−60 дней.

Тем временем стал известен номинант на Нобелевскую премию мира. Им стал не президент США Дональд Трамп. По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, американский лидер стремится привлечь внимание к своей персоне и прославиться.

Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
