Зеленский рассказал, что прошлой зимой у Вооружённых сил Украины была лишь одна ракета для системы противовоздушной обороны Patriot, сообщает РИА Новости.
По словам Зеленского, в связи с этим ВСУ не могли её применить.
«Это было прошлой зимой. Я позвонил в три часа ночи моему начальнику армии и спросил, почему Patriot не работает. Я знаю и вижу, что он не работает. И он сказал: “смотрите, системы есть, да, но у меня одна ракета”», — цитирует агентство его высказывание, которое прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Зеленский пожаловался журналистам, что «никто не дал ракет», а также добавил, что похожая ситуация складывалась "со всеми системами высокой дальности, в том числе ATACMS. При этом он утверждается, что в настоящее время у ВСУ есть ракеты.
Кроме того, Зеленский анонсировал поставку двух систем ПВО Patriot этой осенью, не назвав государство, которое их предоставит.
Ранее замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что российская сторона призывает Соединённые Штаты «трезво, здраво и ответственно» подойти к вопросу о вероятной отправке Украине ракет Tomahawk.