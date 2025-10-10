Пугачёвой направили уведомление о новом судебном иске, но его никто не получил

76‑летняя певица живёт за границей, но ежемесячные перечисления на её российскую банковскую карту продолжаются. Часть бытовых платежей от её имени оплачивают доверенные лица. Артистке полагаются дополнительные надбавки — дополнительное материальное обеспечение за ордена и Государственную премию. ДМО составляет 330% социальной пенсии (8 824 рубля), то есть в 2025 году около 29 119 рублей, но выплачивается только неработающим пенсионерам. Пугачёва получает доходы от российских стримингов, поэтому пока не подпадает под эту надбавку.