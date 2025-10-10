Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в Майами, певица ударилась об ограждение

Ранее в Москве 35-летний поклонник певицы Доры (Дарьи Шихановой) проник к ней в квартиру через окно, надев костюм Человека-паука. 25-летняя артистка не оценила поступок и вызвала полицию. Задержанный утверждал, что хотел написать любовное признание на её стекле, однако Дора заявила, что это не первый случай навязчивого внимания с его стороны, и она опасается за свою безопасность.