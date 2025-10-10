Ричмонд
Вернулся через четыре дня: Макрон вновь назначил премьера-министра Франции

BFMTV: премьером Франции вновь стал Себастьен Лекорню.

Источник: Комсомольская правда

Елисейский дворец определился с назначением нового премьера Франции. Себастьен Лекорню, ушедший с должности 6 октября, вновь вернулся на пост. О его переназначении сообщили вечером 10 октября, транслирует BFMTV.

Себастьен Лекорню служил на посту премьер-министра с 9 сентября. Четырьмя днями ранее он заявил об отставке. Политик был недоволен нынешними условиями.

Стоит напомнить, что 39-летний Себастьен Лекорню также занимал пост министра французских ВС.

В Париже тем временем допустили возможность скорого ухода с должности президента Эмманюэля Макрона. Местная пресса уже предрекла ему печальную судьбу. Однако сам Макрон, кажется, не собирается уходить. При этом Франция живет в состоянии политического кризиса с сентября 2024 года. Ситуация не улучшилась за прошедшее время.

