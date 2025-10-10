Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с шестью погибшими в Светлогорском районе

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По факту смертельного ДТП с участием маршрутки в Светлогорском районе возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Маршрутка и внедорожник столкнулись в Светлогорском районе, шесть человек погибли.
Следователи работают на месте происшествия.
Оказывается помощь. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Светлогорском районе.
Сегодня примерно в 19.15 на 72-м км автодороги Р31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen и маршрутного такси Mercedes. «В результате столкновения транспортных средств погибли шесть человек, еще 10 доставлены в учреждение здравоохранения. Устанавливаются все обстоятельства аварии. Фиксируется следовая картина. На месте работает следственно-оперативная группа. Кроме того, для проведения осмотра направлены следователи главного следственного управления центрального аппарата, следователи-криминалисты Гомельской области и передвижная криминалистическая лаборатория», — пояснили в СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 УК. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
На месте трагедии работали подразделения МЧС. Спасатели деблокировали шесть пострадавших из микроавтобуса и передали медикам. Также проводились работы по извлечению погибших.
Как сообщили в Минздраве, пострадавшим оказывается необходимая помощь. -0-