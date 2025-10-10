Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с шестью погибшими в Светлогорском районе

Сегодня примерно в 19.15 на 72-м км автодороги Р31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen и маршрутного такси Mercedes. «В результате столкновения транспортных средств погибли шесть человек, еще 10 доставлены в учреждение здравоохранения. Устанавливаются все обстоятельства аварии. Фиксируется следовая картина. На месте работает следственно-оперативная группа. Кроме того, для проведения осмотра направлены следователи главного следственного управления центрального аппарата, следователи-криминалисты Гомельской области и передвижная криминалистическая лаборатория», — пояснили в СК.