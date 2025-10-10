Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер сборной Ирана счел матч с Россией психологической проверкой

Главный тренер футбольной сборной Ирана Амир Галенои назвал матч против команды России важной психологической тренировкой для своей команды. Об этом он заявил на пресс-конференции после игры, которая прошла 10 октября 2025 года. Встреча завершилась победой российской сборной со счетом 2:1, сообщает пресс-служба Федерации футбола Ирана.

Россия победила команду Ирана.

Главный тренер футбольной сборной Ирана Амир Галенои назвал матч против команды России важной психологической тренировкой для своей команды. Об этом он заявил на пресс-конференции после игры, которая прошла 10 октября 2025 года. Встреча завершилась победой российской сборной со счетом 2:1, сообщает пресс-служба Федерации футбола Ирана.

По словам Галенои, матч с Россией был насыщен тактической борьбой и стал серьезным испытанием для его подопечных. «Прошедший матч с точки зрения тактики был интересным и зрелищным. Хочу поздравить сборную России, приободрить наших игроков. Было нелегко играть на таком большом стадионе, с точки зрения психологического давления это была важная тренировка. Думаю, что были хорошие шансы забить гол во втором тайме. С точки зрения технических особенностей во втором тайме наши игроки проявили себя хорошо, но забить гол не получилось, и мы получили второй мяч в свои ворота», — сказал Галенои.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПермский «Амкар» вернулся на первое место в турнирной таблице за два тура до конца чемпионата. Видео.

Тренер иранской сборной отметил, что встреча с российской командой стала полезным опытом перед чемпионатом мира по футболу 2026 года. Галенои подчеркнул, что некоторые ключевые футболисты не смогли принять участие в матче из-за травм, но несмотря на это, он остался доволен игрой своих подопечных. В ходе пресс-конференции он заявил, что такие матчи помогают команде адаптироваться к высоким требованиям международных турниров.

Сборная Ирана готовится к участию в чемпионате мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Команда продолжит подготовку, запланировав ряд товарищеских встреч с ведущими футбольными сборными мира.