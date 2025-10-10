Тренер сборной Ирана счел матч с Россией психологической проверкой

По словам Галенои, матч с Россией был насыщен тактической борьбой и стал серьезным испытанием для его подопечных. «Прошедший матч с точки зрения тактики был интересным и зрелищным. Хочу поздравить сборную России, приободрить наших игроков. Было нелегко играть на таком большом стадионе, с точки зрения психологического давления это была важная тренировка. Думаю, что были хорошие шансы забить гол во втором тайме. С точки зрения технических особенностей во втором тайме наши игроки проявили себя хорошо, но забить гол не получилось, и мы получили второй мяч в свои ворота», — сказал Галенои.