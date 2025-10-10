Ричмонд
Зеленский заявил, что пытается убедить Трампа ввести новые санкции против РФ

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что изо всех сил пытается повлиять на американского коллегу Дональда Трампа, чтобы тот оказал давление на РФ.

— Я стараюсь изо всех сил убедить Трампа ввести новые санкции против России. Я открыт с ним, думаю, вы видели это. Я не ищу особых дипломатических способов общения с Трампом. И я рассчитываю на его давление, потому что у него есть эта сила, — сказал он на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Также Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом поставки реактивных систем залпового огня HIMARS и ракет ATACMS. Ответ американского лидера глава Украины не привел.

Венгрия поддержала инициативу Европейского союза о полном запрете на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года. Изначально Будапешт настаивал на исключении для своей страны, но на недавней встрече послов Евросоюза возражений не выдвинул.

Сейчас главным препятствием для утверждения 19-го пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии.

