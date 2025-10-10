Зеленский заявил, что пытается убедить Трампа ввести новые санкции против РФ

— Я стараюсь изо всех сил убедить Трампа ввести новые санкции против России. Я открыт с ним, думаю, вы видели это. Я не ищу особых дипломатических способов общения с Трампом. И я рассчитываю на его давление, потому что у него есть эта сила, — сказал он на пресс-конференции, передает РИА Новости.