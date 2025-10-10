Телеведущая Меньшова заявила, что делала аборт после рождения первого ребёнка

Недавно глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил полностью запретить в России аборты, за исключением тех случаев, когда их необходимость обусловлена медицинскими показаниями. С соответствующей инициативой парламентарий выступил на форуме «Территория смыслов». Также депутат повторил озвученный им в мае тезис о том, что «лучшей пропагандой идеологии чайлдфри является процент по ипотеке» в России. Слуцкий призвал усилить работу над этой проблемой.