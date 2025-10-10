Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телеведущая Меньшова заявила, что делала аборт после рождения первого ребёнка

Российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова поделилась личной историей об аборте, который она сделала вскоре после рождения своего первого ребёнка. Подробности этого непростого решения она раскрыла в интервью проекту Metametrica, размещённом на платформе Rutube.

Источник: Life.ru

Меньшова призналась, что забеременела довольно быстро после рождения первенца и оказалась не готова к этому.

«Это такое мучительное решение. Вы не можете себе представить, что переживает женщина, которая идёт на эту процедуру», — рассказала телеведущая.

Также она вспомнила эпизод, произошедший в женской консультации. Врач-мужчина попытался отговорить её от аборта, настаивая на том, что это большой грех. Меньшова выразила возмущение таким поведением, задавшись вопросом, понимает ли медик, через что ей приходится проходить, и имеет ли он право осуждать её.

Недавно глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил полностью запретить в России аборты, за исключением тех случаев, когда их необходимость обусловлена медицинскими показаниями. С соответствующей инициативой парламентарий выступил на форуме «Территория смыслов». Также депутат повторил озвученный им в мае тезис о том, что «лучшей пропагандой идеологии чайлдфри является процент по ипотеке» в России. Слуцкий призвал усилить работу над этой проблемой.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше