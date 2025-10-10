Зеленский проговорился про новую схему изъятия российских активов

Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила выделить украинской стороне очередной кредит за счёт замороженных активов РФ. Она отметила, что Киев «вернёт кредит, только если российская сторона выплатит репарации». При этом договорённость по этому кредиту в ЕС отсутствует.