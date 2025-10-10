Зеленский проговорился про новую схему изъятия российских активов

Зеленский рассказал о новой схеме «изъятия» активов Российской Федерации, при этом он не озвучил подробности, сообщает РИА Новости.
Он назвал механизм сложным, так как схема не является «прямым изъятием и основана на гарантиях стран».
«Это сложно, но мы получаем позитивные сигналы относительно изъятия соответствующих денег. Там не совсем изъятие, другая схема — через гарантии стран происходит, не хочу вдаваться в детали», — цитирует агентство высказывание Зеленского.
Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила выделить украинской стороне очередной кредит за счёт замороженных активов РФ. Она отметила, что Киев «вернёт кредит, только если российская сторона выплатит репарации». При этом договорённость по этому кредиту в ЕС отсутствует.
Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что идеи о выплате РФ «репараций» Украине оторваны от реальности, она подчеркнула, что ЕС занимается воровством российских активов.
