Губерниев счел полузащитника Алексея Батракова лучшим футболистом России

Алексей Батраков, которому в этом году исполнилось 20 лет, выступает за московский «Локомотив». В текущем сезоне футболист сыграл за клуб 15 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи. Успешное выступление за команду привлекло внимание тренерского штаба сборной, что и стало причиной его вызова на товарищеский матч с Ираном.