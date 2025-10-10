Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев счел полузащитника Алексея Батракова лучшим футболистом России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшим футболистом России Алексея Батракова. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Губерниев прокомментировал матч России с Ираном.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшим футболистом России Алексея Батракова. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

По словам Губерниева, особенно ярко в недавнем матче с Ираном проявил себя Алексей Батраков. «Батраков — лучший футболист России! Здесь и сейчас! Это ясно всем!» — написал он, комментируя результативные действия форварда. Батраков стал автором победного гола, что позволило сборной России одержать верх над соперником.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГоловин дал 100%-ную гарантию на возможность сборной РФ выйти на Евро.

Алексей Батраков, которому в этом году исполнилось 20 лет, выступает за московский «Локомотив». В текущем сезоне футболист сыграл за клуб 15 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи. Успешное выступление за команду привлекло внимание тренерского штаба сборной, что и стало причиной его вызова на товарищеский матч с Ираном.

Следующую встречу национальная команда России проведет 14 октября. Соперником станет сборная Боливии, матч пройдет в Москве. Ожидается, что Батраков вновь выйдет на поле в составе сборной, учитывая его вклад в победу над Ираном и высокую оценку экспертов.