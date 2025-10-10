Губерниев прокомментировал матч России с Ираном.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшим футболистом России Алексея Батракова. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
По словам Губерниева, особенно ярко в недавнем матче с Ираном проявил себя Алексей Батраков. «Батраков — лучший футболист России! Здесь и сейчас! Это ясно всем!» — написал он, комментируя результативные действия форварда. Батраков стал автором победного гола, что позволило сборной России одержать верх над соперником.
Алексей Батраков, которому в этом году исполнилось 20 лет, выступает за московский «Локомотив». В текущем сезоне футболист сыграл за клуб 15 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи. Успешное выступление за команду привлекло внимание тренерского штаба сборной, что и стало причиной его вызова на товарищеский матч с Ираном.
Следующую встречу национальная команда России проведет 14 октября. Соперником станет сборная Боливии, матч пройдет в Москве. Ожидается, что Батраков вновь выйдет на поле в составе сборной, учитывая его вклад в победу над Ираном и высокую оценку экспертов.