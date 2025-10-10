Ричмонд
Силы ПВО сбили шесть вражеских дронов над Ростовской областью

В донском регионе были перехвачены и уничтожены шесть беспилотников ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 10 октября были сбиты беспилотники ВСУ. Об этом сообщает в своем телеграм-канале минобороны России.

Дежурные силы и средства ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские дроны появились над территорией Ростовской области в период с 20 до 23 часов.

Накануне, в 20 часов 15 минут в донском регионе была объявлена беспилотная опасность. Об этом жителей предупредили по СМС от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В них рекомендовалось покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и держаться подальше от окон.

