Силы ПВО сбили шесть вражеских дронов над Ростовской областью

Накануне, в 20 часов 15 минут в донском регионе была объявлена беспилотная опасность. Об этом жителей предупредили по СМС от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В них рекомендовалось покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и держаться подальше от окон.